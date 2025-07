DFB-Gegner weist Wück-Sätze zurück

Frankreich im EM-Viertelfinale gegen Deutschland der Favorit? Davon will Nationaltrainer Laurent Bonadei weiter nichts wissen. „Es ist ein Bluff“, sagte der 55-Jährige vor dem Duell am Samstag in Basel (21.00 Uhr) und bezog sich dabei auf entsprechende Aussagen von Bundestrainer Christian Wück.