Comedy-Star Hazel Brugger bringt DFB-Frauen zum Lachen

Die Idee zum besonderen Programmpunkt am Donnerstag im Teamhotel in Zürich kam laut einer DFB-Sprecherin aus der Mannschaft. Die Deutsch-Schweizerin Brugger (31) sei eine „inspirierende Persönlichkeit, die in ihrer Branche als Frau Maßstäbe gesetzt hat“ und somit wie die Nationalspielerinnen ein Vorbild für viele andere Frauen und Mädchen.