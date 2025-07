Frauen-EM: Worauf die DFB-Frauen in Basel hoffen

Die DFB-Frauen zählen in Basel auf die Fans. Die Unterstützung der deutschen Anhänger könne im EM-Viertelfinale gegen Frankreich ausschlaggebend werden, glauben die DFB-Spielerinnen.

Nach der Rekordkulisse in der Gruppenphase setzen die deutschen Fußballerinnen im EM-Viertelfinale gegen Frankreich auf ein weiteres „Heimspiel“ in Basel.

„Wir hoffen, dass die deutschen Fans uns antreiben“, sagte Angreiferin Giovanna Hoffmann. Dies könne in der Partie am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN und im LIVETICKER ) „der ausschlaggebende Faktor“ werden.

Rekord gegen Dänemark

So viele Auswärtsfans waren noch nie bei einem Spiel der deutschen Fußballerinnen. Zunächst gab es noch keine offiziellen Angaben, wie viele DFB-Anhänger am Samstag in Basel erwartet werden.