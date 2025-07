DFB-Frauen starten mit Dallmann und Linder

Bundestrainer Christian Wück setzt im ersten Gruppenspiel der Fußball-EM auf Spielmacherin Linda Dallmann und Linksverteidigerin Sarai Linder. Damit laufen die deutschen Fußballerinnen am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in St. Gallen gegen Polen mit derselben Startelf auf, die Ende Mai in der Nations League gegen die Niederlande (4:0) überzeugte.