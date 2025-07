Frauen-EM: Deutschland jubelt am späten Abend ein zweites Mal

Schwedens Sieg gegen Polen besiegelt den deutschen Einzug in die K.o.-Runde. Nun geht es am Samstag noch um den Gruppensieg.

Am späten Dienstagabend konnte das DFB-Team ein zweites Mal jubeln: Die deutschen Fußballerinnen haben vorzeitig das EM-Viertelfinale erreicht.

Nach den Siegen gegen Polen (2:0) und Dänemark (2:1) steht der Rekordeuropameister bereits sicher als Erster oder Zweiter der Gruppe C in der K.o.-Runde - nach dem 3:0 der Schwedinnen gegen Polen am späten Abend herrscht tabellarisch endgültig Klarheit.