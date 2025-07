DFB-Team hat Harder "auf dem Zettel"

Harder, die mit 14 Bundesliga-Treffern die beste Torschützin der Münchnerinnen in der abgelaufenen Saison war, agiere "seit Jahren auf einem unglaublich hohen Level", warnte Dallmann vor dem zweiten Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in Basel. Mit einem Sieg können die DFB-Frauen im Optimalfall bereits ins Viertelfinale einziehen. Davor müssen sie aber Harder stoppen.