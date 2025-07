„Dringend ansetzen“: Mittag sieht England als Vorbild

Die 158-malige Nationalspielerin sieht Verbesserungspotenzial in der Bundesliga.

Die frühere Nationalspielerin Anja Mittag sieht die Entwicklung im Land des alten und neuen Europameisters England als Vorbild für den Frauenfußball in Deutschland. Für die Weltmeisterin von 2007 liegt der Schlüssel zum Erfolg in einer starken heimischen Liga. „Es ist wichtig, dass wir hier eine konkurrenzfähige Liga schaffen, die auch Spielerinnen aus anderen Topnationen anzieht“, schrieb Mittag in ihrer Sport1-Kolumne.