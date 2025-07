"Eigene Geschichte schreiben": Berger lassen Rachegelüste kalt

DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger hat gelassen auf die Revanchegelüste des französischen Nationaltrainers Laurent Bonadei (55) reagiert. Sie habe „gar keine Probleme damit, wenn er das so sehen sollte“, sagte die 34-Jährige zu den Aussagen des Franzosen, der das EM-Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) als Möglichkeit zur „Rache“ für das WM-Halbfinale 1982 bei den Männern zwischen Frankreich und Deutschland sieht.

Die deutsche Mannschaft hatte die Franzosen vor 43 Jahren in einer dramatischen Partie nach Elfmeterschießen besiegt. „Frankreich gegen Deutschland, das weckt Erinnerungen an meine Jugend, nicht unbedingt gute Erinnerung an 1982“, sagte Bonadei: „Es ist gar nicht so schlecht, dass uns ein kleiner Hauch von Rache anspornt.“ Der deutsche Torhüter Toni Schumacher hatte damals den Franzosen Patrick Battiston mit einem brutalen Einsteigen niedergestreckt.