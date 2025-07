"Ekelhaft": Wenn Fußball zur Nebensache wird

Doch die Internet-Unmenschen haben mit ihren Kommentaren erreicht, dass es vor dem Halbfinale der Frauen-EM gegen Italien am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Genf nicht vorrangig um Fußball geht. Dabei gäbe es so viel zu erzählen: Über das irrsinnige Elfmeterdrama der Engländerinnen gegen Schweden. Die singende Italienerin Laura Giuliani. Oder über Englands herausragende Torhüterin Hannah Hampton, die so stark schielt, dass sie sich früher kein Glas Wasser unfallfrei eingießen konnte.