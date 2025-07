EM-Finale: Kelly und Agyemang erneut auf der Bank

Englands Fußballerinnen beginnen im Finale der Europameisterschaft erneut ohne ihre Super-Joker Chloe Kelly und Michelle Agyemang. Trainerin Sarina Wiegman gibt gegen Spanien stattdessen in der Sturmspitze erneut Alessia Russo den Vorzug, auf den offensiven Flügeln beginnen Lauren James und Lauren Hemp. Im zentralen Mittelfeld steht außerdem Bayern Münchens Georgia Stanway als einzige Bundesliga-Legionärin am Sonntagabend (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) in der Startelf.