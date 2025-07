EM: Katastrophen-Start für Englands Frauen: "Oh Gott, oh Gott, oh Gott"

Früher Schock für Englands Frauen-Nationalmannschaft! The Lionesses sind im EM -Viertelfinale gegen Schweden (JETZT im LIVETICKER) bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten - und das war noch nicht alles.

Nach einem gefährlichen Pass von Jessica Carter unterlief Keira Walsh ein Stockfehler und England geriet in Bedrängnis. Filippa Angeldahl fing den Ball ab und Stina Blackstenius legte am Strafraumrand quer zu Starstürmerin Kosovare Asllani, die Hannah Hampton im Tor der Engländerinnen keine Chance ließ und zum 1:0 einschob.

„Was für ein schreckliches Gegentor“

„Ein Albtraum-Start. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein schreckliches Gegentor“, schrieb die englische Zeitung Daily Mail. „Die Löwinnen sind fassungslos“, befand The Sun.