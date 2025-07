EM-Rätsel Elfmeter: Dramatisch schwache Quote

Daneben und drüber, schwach oder zu unplatziert: Bei der Frauen-EM in der Schweiz bleiben die Elfmeterpunkte wie verhext. Im Turnierverlauf haben die Spielerinnen inklusive des Viertelfinal-Elfmeterschießens zwischen England und Schweden nur 12 von 25 Versuchen verwandelt - das sind 48 Prozent, weit unter der im Fußball üblichen Quote von etwa 75 Prozent. Auffällig oft gingen die Schüsse nicht mal aufs Tor.

Wo auch Weltmeisterinnen die Nerven versagen, stellt sich die Frage nach den Gründen, die aber schwierig zu entschlüsseln sind: Am Freitagabend verschossen für Spanien erst Mariona Caldentey und dann die frühere Weltfußballerin Alexia Putellas - die eine setzte den Ball kläglich neben das Tor, die andere scheiterte an der starken Schweizer Torhüterin Livia Peng.

„Wir haben schon in Herzogenaurach mit diesem Thema begonnen“, sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem Viertelfinale gegen Frankreich am Abend in Basel (21.00 Uhr/ZDF und DAZN). „Wir haben es immer wieder eingestreut. Deshalb glaube ich, dass wir gut vorbereitet sind.“