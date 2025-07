Frauen-EM 2025: DFB-Frauen müssen gegen Polen "höllisch aufpassen"

„Wir werden keine Mannschaft unterschätzen bei einem EM-Turnier, wir wissen, dass wir höllisch aufpassen müssen auf die individuelle Qualität“, sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem ersten Gruppenspiel am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in St. Gallen.

Deutschland vor Polens Topstar gewarnt

DFB-Frauen: Ein 4:0 als Initialzündung für die EM 2025

Rückblickend sei das 4:0 gegen die Niederlande Ende Mai in der Nations League eine Art Inititialzündung gewesen. „Man hat gemerkt, dass in diesem Spiel irgendwas passiert ist. Man kann es gar nicht richtig greifen, aber es ist etwas passiert in der Mannschaftsstruktur, auch in der Überzeugung innerhalb des Teams“, erklärte der Bundestrainer.