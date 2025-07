"Energie" und "Wucht": Wück überzeugt vom deutschen EM-Kader

Bundestrainer Christian Wück ist vor dem Start der Fußball-EM höchst überzeugt vom deutschen Kader - so sehr, dass er sich nicht einmal die besten Spielerinnen der kommenden Gegner dazuwünschen würde. "Klar ist Pernille Harder top", sagte Wück der Süddeutschen Zeitung etwa über die dänische Stürmerin vom FC Bayern: "Aber wenn ich mir überlegen müsste, für wen tausche ich sie ein – da bleibe ich sehr gerne bei meinen Spielerinnen. Wir haben schon gezeigt, welche Energie in uns steckt. Wenn wir mit dieser Wucht wie zuletzt in der Nations League in die EM gehen, können wir in einen guten Flow kommen."