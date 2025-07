DFB-Torhüterin: "Seit ich Deutschland verlassen habe, lese ich keine Nachrichten mehr"

„Ich muss ehrlich sein: Seit ich Deutschland verlassen habe, lese ich gar keine Nachrichten mehr“, sagte die 34-Jährige Keeperin des US-Klub Gotham FC am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Viertelfinale am Samstag ( 21 Uhr im SPORT1-Liveticker ) gegen Frankreich auf SPORT1 -Nachfrage.

Frauen-EM: Berger verfolgt öffentliche Diskussion nicht

Die seit 2014 im Ausland spielende Berger führte bei dem Termin in Zürich aus: „Vielleicht sagen mir die Spielerinnen das eine oder andere, aber in sozialen Medien bin ich nicht so aktiv. Was auch immer geschrieben wird, müssen Sie mir sagen. Ich konzentriere mich auf mich und meine Mannschaft und versuche, mein Bestes zu geben.“