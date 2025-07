Frauen-EM: FC Bayern feiert EM-Heldin aus England

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat seiner Spielerin Georgia Stanway umgehend und überschwänglich zum Titelgewinn mit England bei der EM gratuliert. „Zwei EM-Finals – zwei EM-Titel: Wir freuen uns sehr, dass der FC Bayern erneut eine Europameisterin in seinen Reihen hat“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Das Turnier in der Schweiz habe „neue Maßstäbe im Frauenfußball gesetzt“.

„Sie hat als Leistungsträgerin erheblichen Anteil an diesem Erfolg. Wir sind unglaublich stolz, eine Europameisterin in unseren Reihen zu haben. Wir freuen uns darauf, Georgia nach ein paar wohlverdienten Tagen Urlaub in München begrüßen zu können und mit ihr dann den Endspurt der Saisonvorbereitung einzuläuten.“