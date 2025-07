FC Bayern: Rech hofft zum Saisonstart auf Gwinn

Die am Knie verletzte DFB-Kapitänin fällt acht bis zehn Wochen aus. Am Samstag kehrt sie in Absprache mit ihrem Klub zur EM zurück.

Die am Knie verletzte DFB-Kapitänin fällt acht bis zehn Wochen aus. Am Samstag kehrt sie in Absprache mit ihrem Klub zur EM zurück.

Bayern Münchens Sportdirektorin Bianca Rech hofft bis zum Saisonstart mit einer Rückkehr der verletzten DFB-Kapitänin Giulia Gwinn. „Die Ausfallzeit liegt bei acht bis zehn Wochen. Es ist zumindest das Ziel, dass sie zum Saisonstart wieder dabei sein kann“, sagte Rech bei Sport1. Die erste Ligapartie des Doublesiegers findet am 6. September gegen Bayer Leverkusen statt. Schon am 30. August geht es im Supercup gegen Vizemeister VfL Wolfsburg.

Gwinn hatte sich bei der EM in der Schweiz zum Auftakt gegen Polen eine Innenbandverletzung am linken Knie zugezogen. Am Sonntag war die 26-Jährige nach München zurückgekehrt, wo sie am Montag ihre Reha startete. Zum dritten Gruppenspiel des DFB-Teams am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Schweden werde Gwinn aber nach Zürich reisen, „um wieder bei der Mannschaft sein zu können“, sagte Rech.