Frankreich-Expertin Benkarth: „Man muss eklig spielen“

Wie kann man die schnellen Französinnen in den Griff bekommen? Frankreich-Expertin Laura Benkarth hat einen Rat. „Man muss dran bleiben und eklig spielen. Das mögen sie nicht so, wenn man ihnen auf den Füßen steht“, sagte die frühere Fußball-Nationaltorhüterin vor dem EM-Viertelfinale der DFB-Frauen am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im ran-Interview. „Dann können sie auch schon mal genervt sein, vielleicht kann man sie darüber kriegen.“