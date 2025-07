Frauen-EM: Dieser Skandal lässt Spanien nicht los

Der sportliche Höhenflug Spaniens bei der EM wird von einem unterschwelligen Konflikt begleitet. Jennifer Hermoso, die durch den Kuss-Skandal bei der WM 2023 in den Fokus geriet, fehlt im Kader. Zwischen ihr und Trainerin Tomé fliegen die Giftpfeile.

Zwei Siege, elf Tore und nach nur zwei Spielen vorzeitig für das EM-Viertelfinale in der Schweiz qualifiziert – die Laune bei Topfavorit Spanien sollte eigentlich bestens sein . Aber ein Vorfall nach dem großen WM-Triumph vor zwei Jahren hallt bis heute nach.

Nicht-Nominierung für EM? „Weder vergeben noch vergessen“

Das Ziel ihrer Kritik war niemand Geringeres als Nationaltrainerin Montserrat Tomé. Hermoso fuhr fort, dass sie lieber auf dem Platz stehen würde als im Studio zu sitzen , doch es gebe Dinge, die nicht in ihrer Hand lägen.

Die Stürmerin spielt seit Anfang 2024 für Tigres Femenil in Mexiko und performt dort auf einem konstant guten Niveau. Bereits nach ihrer Nicht-Nominierung Anfang Juni hatte es daher Gerüchte gegeben, diese hätte persönliche Gründe, wenngleich Spaniens Kader so gut besetzt ist, dass viele auch die sportliche Begründung nachvollziehen können.

Tomé und Hermoso üben gegenseitig Kritik

Auf die neuesten Aussagen von Hermoso vor dem ersten Gruppenspiel gegen Portugal reagierte Tomé nun allerdings besonnener. Sie wollte vermeiden, dass während der EM eine Schlammschlacht zwischen ihr und der einstigen Starspielerin in den Fokus rückt.

Kuss-Skandal um Rubiales bei der WM 2023 als Auslöser?

Damals geriet Hermoso nicht nur aufgrund ihrer guten sportlichen Leistung in den Fokus, sondern auch aufgrund einer Szene bei der Siegerehrung, als der damalige Vereinspräsident Luis Rubiales sie ungefragt auf den Mund küsste.

Nationaltrainerin pocht auf sportliche Gründe bei Nominierung

„Ich bin es leid, meinen Namen inmitten von so viel Falschheit zu hören. Die Dinge offen und ehrlich zu sagen, sollte nicht so schwer sein. Es gibt keinen Grund, um den heißen Brei herumzureden, wenn man direkt zur Sache kommen kann“, sagte sie und spielte damit offensichtlich darauf an, dass sie aufgrund des Kuss-Skandals nicht zum Kader gehören würde.