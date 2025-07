Frauen-EM: England jubelt nach Elfmeter-Drama!

Was für ein Krimi! Die Engländerinnen haben bei der Europameisterschaft in der Schweiz den Titel geholt.

In einem packenden Finale konnten sich die Titelverteidigerinnen aus England gegen die favorisierten Spanierinnen mit 3:1 im Elfmeterschießen durchsetzen und revanchierten sich damit für die Pleite im WM-Finale 2023.

Frauen-EM: Kelly die Heldin von England

Chloe Kelly verwandelte den entscheidenden Elfmeter für England. „Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team, das ist unglaublich“, sagte die Matchwinnerin im ZDF : „Ich bin so dankbar. Es musste einfach klappen mit dem Elfmeter. Die Feier wird unglaublich, das wird verrückt.“

„Das fühlt sich unwirklich an. Das ganze Turnier war ein Wirbelsturm. Wir haben es geschafft. Dieses Turnier hat alles geschlagen, was wir jemals irgendwie erlebt haben“, freute sich Bayern-Star Georgia Stanway: „120 Minuten und dann auch noch Elfmeterschießen. Es ist unglaublich, das Beste, was wir je erlebt haben.“