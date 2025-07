Frauen-EM: Frankreich-Gala - Nächster DFB-Gegner steht fest!

Die Französinnen gewannen auch ihr letztes Spiel und blieben so in der „Todesgruppe“ D makellos mit neun Punkten vor England (6), das Wales parallel zum Abschluss mit 6:1 schlug und ebenfalls unter den besten Acht steht. Die Niederländerinnen (3 Punkte) dagegen sind ausgeschieden.

In einem wilden Spiel brachte Kapitänin Sandie Toletti das Team von Laurent Bonadei in Führung (22.), doch nur vier Minuten später konnte Victoria Pelova traumhaft für die Niederländerinnen ausgleichen.

Niederländerinnen hoffen nur kurz

Den Niederländerinnen fehlten nur noch zwei Tore, um Frankreich auf den dritten Platz zu verdrängen. Doch es kam anders: Nach einer guten Stunde drehten die Französinnen mächtig auf und beendeten jegliche Zweifel an ihrem Gruppensieg.

Marie-Antoinette Katoto (61.) und Delphine Cascarino mit einem Doppelpack (64./67.) sorgten für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit stellte Sakina Karchaoui per Elfmeter den 5:2-Endstand her.