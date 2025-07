Frauen-EM: Frankreich-Star massiv verärgert

Die Nichtnominierung von Frankreich-Star Wendie Renard für die Frauen-EM (2.-25. Juli) in der Schweiz hat für hohe Wellen gesorgt. Einen Monat danach ließ die frühere Kapitänin der Bleus ihrem Ärger in einem Interview mit Martinique La Première freien Lauf.

„Ich habe durch die Pressekonferenz erfahren, dass ich nicht an der EM teilnehmen werde“, bemängelte sie die Art und Weise ihrer Ausbootung durch Trainer Laurent Bonadei. Für die 34-Jährige kam die Nichtnominierung auch deshalb so überraschend, weil sie im April in der Nations League noch zum Aufgebot gehört hatte - in den letzten zwei Duellen mit der Schweiz und Island allerdings nicht mehr.