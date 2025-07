Frauen-EM heute: England - Spanien live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 27.07.2025 • 15:00 Uhr England oder Spanien? Bei der Neuauflage des WM-Endspiels 2023 peilen die Lionesses bei der EM die Titelverteidigung an, während Spanien erstmals überhaupt triumphieren kann.

Die Frauen-EM 2025 in der Schweiz steuert auf ihren Höhepunkt zu: Am frühen Sonntagabend bestreiten Titelverteidiger England und Spanien das Finale in Basel (ab 18 Uhr im LIVETICKER) – zugleich eine Neuauflage des Endspiels der Weltmeisterschaft 2023 in Australien.

Damals setzten sich die Spanierinnen, die nun ihr erstes EM-Finale bestreiten, in Sydney mit 1:0 gegen die Lionesses durch und feierten ihren ersten großen Titel.

Olga Carmona erzielte in der 29. Minute den entscheidenden Treffer. England wiederum triumphierte 2022 bei der EM im eigenen Land im Finale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland und sicherte sich erstmals den Titel.

Frauen-EM 2025: So können Sie England vs. Spanien LIVE verfolgen:

TV : ZDF

: Stream : ZDF , DAZN

: , Ticker: sport1.de und SPORT1-App

Beide Teams mussten im Halbfinale in die Verlängerung. Während sich Spanien dank eines Treffers von Superstar Aitana Bonmati in der 113. Minute mit 1:0 gegen die DFB-Elf durchsetzte, gewann England mit 2:1 gegen Italien.

Nachdem Michelle Agyemang erst in der Nachspielzeit der Ausgleich für England gelungen war, schoss Chloe Kelly die Lionesses per Elfmeter-Nachschuss in der 119. Minute ins Finale.

Krönt sich Spanien erstmals zum Europameister?

Als leichter Favorit gelten die Spanierinnen, die im Februar 2024 auch die allererste Ausgabe der Women’s Nations League für sich entscheiden konnten, dank eines 2:0-Erfolgs im Endspiel gegen Frankreich.

In der laufenden zweiten Ausgabe der Nations League war es in diesem Jahr bereits zum Duell zwischen England und Spanien gekommen – mit jeweiligen Heimsiegen.

