Frauen-EM heute live im TV, Stream und Ticker - Niederlande vs. Frankreich

Bei der Frauen-EM in der Schweiz werden am Sonntag die letzten Viertelfinal-Tickets vergeben.

Der letzte Spieltag der Gruppenphase der Frauen-EM in der Schweiz steht an und am Sonntag geht es in der Gruppe D ein letztes Mal rund.