Frauen-EM: Norwegen vor Viertelfinal-Einzug

Im Stade de Tourbillon in Sion setzte sich das Team von Nationaltrainerin Gemma Grainger mit 2:1 (1:1) gegen Finnland durch.

Ex-Weltmeister Norwegen, der am Mittwoch bereits Gastgeber Schweiz mit 2:1 geschlagen hatte, steht nun mit sechs Punkten an der Spitze der Gruppe A vor Finnland (drei Zähler) und den noch punktlosen Schweizerinnen und Isländerinnen, die am Abend aufeinandertreffen.