Frauen-EM: Späte Ekstase! Schweiz historisch

Spätes Drama bei der Frauen-EM in Genf! Nach einem 1:1 im direkten Duell mit Finnland hat die Schweiz im eigenen Land den Sprung ins Viertelfinale geschafft - zum ersten Mal in ihrer Geschichte.

Den entscheidenden Treffer erzielte die eingewechselte Riola Xhemaili in der zweiten Minute der Nachspielzeit, nachdem Finnland durch einen Elfmeter in der 79. Minute in Führung gegangen war. „Ich habe auch mich selbst mit diesem Tor erlöst. Es ist ein Träumchen, das in Erfüllung geht“, sagte Matchwinnerin Xhemaili im Anschluss.