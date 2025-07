Frauen-EM: Titelverteidiger England kassiert Dämpfer

England verliert den Auftakt gegen Frankreich. Damit bleibt der Europameister zum vierten Mal in Folge zum Start einer EM ohne Sieg.

Titelverteidiger England ist mit einer schmerzhaften Niederlage in die Frauen-EM in der Schweiz gestartet. Das Team von Nationaltrainerin Sarina Wiegman verlor das Topspiel gegen Frankreich in Zürich verdient mit 1:2 (0:2).