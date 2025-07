Schreckmoment bei Frauen-EM: Wales-Teambus in Unfall verwickelt

Schreckmoment für die Fußball-Nationalspielerinnen aus Wales: Der Teambus der Auswahl war auf dem Weg zum Abschlusstraining vor dem EM-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) in St. Gallen gegen Frankreich nahe des Mannschaftshotels in einen Verkehrsunfall verwickelt.