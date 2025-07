Fünftes Finale: Wiegmans ganz besondere Serie

Die englische Fußball-Nationaltrainerin Sarina Wiegman hat durch den Einzug ins Endspiel der EM in der Schweiz ihre erstaunliche Serie ausgebaut. Wenn der Titelverteidiger am Sonntag in Basel nach dem Pokal greift, steht die niederländische Erfolgsgarantin zum fünften Mal in Folge bei einem Finale eines internationalen Turniers an der Seitenlinie - Rekord.