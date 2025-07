"Großer Augenblick": Norwegen brennt auf Duell mit Italien

Ada Hegerberg und Co. haben erstmals seit zwölf Jahren das Halbfinale im Blick.

Sie waren 1995 Weltmeisterinnen, haben 1987 und 1993 Europas Fußball-Thron erklommen, doch die großen Zeiten der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft sind lange vorbei. Bei der EM in der Schweiz winkt jetzt der erste Halbfinaleinzug bei einem großen Turnier seit der Vize-Europameisterschaft 2013, entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Viertelfinalduell mit Italien in Genf (21.00 Uhr/ZDF und DAZN).

„Das ist ein unfassbar großer Augenblick für uns“, sagte Kapitänin Ada Hegerberg und betonte: „Wir haben alle eine riesige Energie, einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft und wollen die Chance ergreifen, in die Top 4 in Europa zu kommen. Das wäre unfassbar groß.“