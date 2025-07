Italien will im EM-Halbfinale "nicht aufhören"

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft will sich ihren EM-Traum auch von Champion England nicht zerstören lassen. "Sie sind die Titelverteidigerinnen, wir haben großen Respekt vor ihnen, weil sie Spielerinnen haben, die das Spiel entscheiden können, wenn sie nur möchten. Aber jetzt sind wir so weit gekommen - wir wollen weiter daran glauben und hier nicht aufhören", sagte Kapitänin Cristiana Girelli vor dem Halbfinale gegen die Lionesses am Dienstag (21.00 Uhr) in Genf.