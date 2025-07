Kein Spiel gesehen: Jürgen Klopp hat keine Zeit für Frauen-EM

Die Europameisterschaft der Frauen ist bisher an Jürgen Klopp vorbeigegangen. Der langjährige deutsche Erfolgstrainer hat noch kein einziges Spiel des Turniers gesehen. Er habe dafür noch keine Zeit gefunden, sagt der 58-Jährige zur dpa.

Er sei aber ein großer Fan des Frauenfußballs, versicherte Klopp. Der ehemalige Trainer des FC Liverpool, der mittlerweile als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull tätig ist, sagte: „Ich bin damals schon in Frankfurt ins Stadion gegangen und habe mir die Mädels angeguckt.“

Die EM begann am 2. Juli und nähert sich der K.o.-Phase. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem letzten Vorrundenspiel am Samstag um 21 Uhr auf Schweden, es geht um den Gruppensieg.