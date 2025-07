Keßler erfreut: "Beste Frauen-EM aller Zeiten"

Volle Stadien, gute TV-Quoten und ein hohes Spielniveau: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verbucht die Europameisterschaft in der Schweiz als vollen Erfolg.

„Es war mit Abstand die beste Frauen-EM aller Zeiten“, bilanziert Nadine Keßler, UEFA-Direktorin für Frauenfußball, in der Welt. Die Schweiz sei „ein perfekter Gastgeber“ gewesen.

Insgesamt verfolgten das Turnier mehr als 500 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten, 657.291 Fans waren in den Stadien vor Ort, es kamen mehr als doppelt so viele Fans wie noch 2022 aus anderen Ländern (etwa 35 Prozent). Es sei „völlig neu, dass so viele Fans zu ihrer Nationalmannschaft reisen, sagte Keßler: „Nur wenige Sportereignisse haben eine solche Reichweite.“