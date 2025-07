"Komplett überzeugt": Künzer stärkt Gwinn-Ersatz Wamser

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer traut Carlotta Wamser (21) bei der Fußball-EM die Rolle als Vertreterin für die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn auf der rechten Abwehrseite zu. "Wir sind sehr begeistert, welche Entwicklung Carlotta in den letzten Monaten gemacht hat", sagte Künzer: "Wir sind komplett überzeugt von ihr."

Wamser, die in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, könnte schon im zweiten Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Dänemark in die Startelf rücken. Beim Auftaktsieg gegen Polen (2:0) war die Außenbahnspielerin nach Gwinns Verletzung eingewechselt worden und zu ihrem EM-Debüt gekommen.