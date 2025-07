Köngliches Lob für Englands Fußball-Heldinnen

Seit „mehr Jahren, als ich mich erinnern kann, singen die englischen Fans den berühmten Song ‚Football’s coming home‘“, führte der König weiter aus. Denn den „Fußball nach Hause bringen“ kann das Team von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman nun erstmals so richtig - schließlich wurden alle Titel einer englischen A-Nationalmannschaft bisher nur auf heimischem Boden gewonnen.

England-Parade endet vor Buckingham Palace

Am Dienstag wird nach dem Sieg gegen Spanien in Basel (3:1 i.E.) der große Silberpokal nicht nur den englischen Fans präsentiert, sondern es soll erneut auch vor royalen Augen gefeiert werden. Die für den Mittag vom englischen Fußball-Verband FA angekündigte offene Busparade zu Ehren der Mannschaft führt die Fußballerinnen über die berühmte englische Prachtstraße The Mall und endet direkt vor dem Buckingham Palace.