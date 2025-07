Frauen-EM: Wackelt Bundestrainer Wück? DFB-Chefin mit Machtwort

Bundestrainer Christian Wück muss auch im Falle eines Ausscheidens im EM-Viertelfinale gegen Frankreich nicht um seinen Job bangen. Das bekräftigte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer wenige Stunden vor dem Anpfiff des Duells zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und den Französinnen in Basel (21.00 Uhr) in der ARD .

Schweden-Spiel ist abgehakt

Die Mannschaft habe das Schweden-Spiel hinter sich gelassen. „Die Spielerinnen haben wieder Spaß am Fußball und wollen zeigen, was in ihnen steckt“, betonte Künzer und gab Einblicke in die angedachte Herangehensweise: „Wir wollen gemeinsam hellwach sein, dafür sorgen, dass die Räume jederzeit besetzt sind und Defensivlust entwickeln, aber auch weiter mutig spielen und unsere Offensivqualitäten umsetzen, Nadelstiche setzen.“