Linder fehlt DFB-Frauen gegen Spanien

Die deutschen Fußballerinnen müssen im EM-Halbfinale gegen Spanien wie befürchtet auf Sarai Linder verzichten. Die Außenverteidigerin habe im dramatischen Viertelfinale gegen Frankreich am Samstag „eine Kapsel-Band-Verletzung am linken Sprunggelenk“ erlitten, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntagabend mit: Linder falle „damit definitiv für das EM-Halbfinale gegen Spanien aus“.