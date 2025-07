Kurioses Geständnis vor Frauen-EM: "Es ist mir schon unangenehm, nur darüber zu reden"

Caroline Graham Hansen gehört zu den größten weiblichen Stars im Fußball, die norwegische Nationalspielerin ist es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen - und hasst es. So richtig.

Graham Hansen sieht sich ungern im Fernsehen

Mentale Probleme begleiten früheren Bundesliga-Star

Schon als Zehn- oder Elfjährige habe sie bei einem Turnier in Schweden nur an der Seitenlinie gesessen und die ganze Zeit vor Nervosität geweint. Im Laufe ihrer Karriere hat sich die norwegische Vize-Kapitänin dann viel mit Psychologie und mentaler Gesundheit beschäftigt und ihr Problem in den Griff bekommen.