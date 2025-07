Merz zuversichtlich vor EM-Halbfinale: "Sehen uns in Basel"

Bundeskanzler Friedrich Merz kann das EM-Halbfinale der deutschen Fußballerinnen gegen Spanien nicht live verfolgen - zeigt sich bezüglich eines Finaleinzugs aber zuversichtlich. „Wir sehen uns in Basel“, schrieb Merz unter ein Video in den Sozialen Netzwerken, in dem er dem DFB-Team von Bundestrainer Christian Wück für das Duell mit dem Weltmeister am Mittwoch (21 Uhr) viel Erfolg wünschte.