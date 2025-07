Nach Absage: Schweizerinnen trainieren wieder

Aufatmen im Lager der Schweizer Fußballerinnen: Die Gastgeberinnen sind bei der Vorbereitung auf ihr historisches EM-Viertelfinale zur Normalität zurückgekehrt. Nach der Trainingsabsage wegen einer Erkältungswelle am Vortag konnte die "Nati" am Mittwoch wieder normal üben. Das Duell mit dem Weltmeister, das erste K.o.-Spiel der Schweizerinnen bei einer EM, steigt am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN).