Nach "Herzinfarkt": Wiegman hofft auf entspanntes Finale

Englands Trainerin Sarina Wiegman hat im EM -Finale gegen Spanien nur wenig Interesse an einem weiteren Krimi ihrer Mannschaft. Sie wolle „kein nervenaufreibendes Spiel“, sagte die 55-Jährige, die seit 2017 in jedem EM- oder WM-Endspiel stand.

„Ich hatte auch einen Herzinfarkt. Ich habe es aber nicht gezeigt“, sagte Wiegman vor dem Duell mit dem Weltmeister am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) in Basel: „Wir versuchen, uns auf alles vorzubereiten, was während des Spiels passieren könnte.“ Mit ihrer Mannschaft habe sie „alle Szenarios“ durchgesprochen.