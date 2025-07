Nach Rassismus-Anklage: Englands Bronze stützt Carter

Die ehemalige FIFA-Weltfußballerin Lucy Bronze nimmt beim Kampf gegen das Problem auch die Verbände in die Pflicht.

Die ehemalige FIFA-Weltfußballerin Lucy Bronze nimmt beim Kampf gegen das Problem auch die Verbände in die Pflicht.

Berger-Verlobte macht rassistische Attacken öffentlich

Carter, Verlobte von Deutschlands EM-Heldin Ann-Katrin Berger, hatte am Rande der EURO in der Schweiz rassistische Attacken öffentlich gemacht. Die Abwehrspielerin von Titelverteidiger England kündigte als Konsequenz ihren Rückzug aus den Sozialen Medien an.