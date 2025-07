Oberdorf lobt "extreme Mentalität" der DFB-Frauen

„Wir haben es bei der letzten EM bewiesen, dass wir standhaft sind und widerstandsfähig“, und auch im Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 i.E.) habe sich gezeigt, „dass wir eine extreme Mentalität haben“, sagte Oberdorf vor dem Duell mit den Weltmeisterinnen am Mittwoch ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) in Zürich.

Diese Qualität sei der Schlüssel, „den man braucht, um ins Finale einzuziehen“, betonte Oberdorf, die bei der EURO in der Schweiz nach ihrer langen Verletzungspause fehlt.

Oberdorf sieht auch Chancen gegen Spanien

Der Weltmeister sei „in diesem Turnier bisher noch gar nicht so gefordert“ worden, meinte Oberdorf (23). „Man sieht aber die Qualität, die haben Weltstars in ihren Reihen, spielen attraktiven Fußball. Deswegen glaube ich, dass wir da defensiv wieder kompakt stehen - das ist ja unser neues Lieblingswort bei der Nationalmannschaft - und uns in jeden Zweikampf reinknallen müssen.“