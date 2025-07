Popp traut Gwinn trotz Verletzung wichtige EM-Rolle zu

Wegen der beim Auftakt gegen Polen (2:0) erlittenen Verletzung war Gwinn in Absprache mit ihrem Verein FC Bayern am Sonntag aus dem Teamquartier in Zürich abgereist, um sich in München behandeln zu lassen. Es ist aber geplant, dass die Rechtsverteidigerin zum finalen Gruppenspiel des Rekordeuropameisters gegen Schweden am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) zurückkehrt, um die DFB-Auswahl vor Ort zumindest von außen unterstützen zu können.