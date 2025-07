Popp unterstützt DFB-Frauen im Stadion

Die deutschen Fußballerinnen können sich im zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft über prominente Unterstützung freuen: Ex-Kapitänin Alexandra Popp wird am Dienstagabend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) gegen Dänemark auf der Tribüne im Basler St. Jakob-Park mit dabei sein. Die 34-Jährige hatte am Morgen um 5.18 Uhr in ihrer Instagram-Story ein Foto vom Wolfsburger Bahnhof gepostet - und die Fans ihr Reiseziel erraten lassen.