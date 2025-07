Rassismus-Attacken: Infantino schaltet sich ein

Der FIFA-Präsident versichert, der Weltverband stehe "an der Seite" der angegriffenen englischen Nationalspielerin.

Er sei „zutiefst betrübt über die Online-Beschimpfungen“ gegen die Spielerin des EM-Titelverteidigers, sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes und betonte: „Es gibt keinen Platz für Rassismus im Fußball oder in der Gesellschaft.“

Carter mit Ann-Kathrin Berger verlobt

Carter, Verlobte der deutschen EM-Heldin Ann-Katrin Berger, hatte die Verunglimpfungen am Rande der EURO öffentlich gemacht. Auch von ihren Teamkolleginnen und dem englischen Verband erfuhr sie Unterstützung.

„Wir stehen an der Seite von Jess“, sagte Infantino und betonte: „Wir stehen an der Seite jeder Spielerin und jeder Person, die unter rassistischen Beschimpfungen gelitten hat. Kein Spieler sollte in irgendeiner Weise diskriminiert werden, er sollte auf dem Spielfeld sein Bestes geben können.“