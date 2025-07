"Rechnung offen": Schweiz brennt auf übermächtiges Spanien

SID 12.07.2025 • 08:41 Uhr Die jüngsten Duelle geben allerdings wenig Hoffnung für das EM-Viertelfinale.

1:5, 0:5, 1:7 - die Schweiz hat alles andere als gute Erinnerungen an die jüngsten Begegnungen mit Spanien. Vor dem EM-Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr) in Bern gegen den Weltmeister brennen die Gastgeberinnen auf Revanche.

„Wir haben von Spanien auf den Deckel bekommen und haben da noch eine Rechnung offen“, sagte Innenverteidigerin Viola Calligaris und betonte: „Über 90 Minuten ist alles offen.“

Die Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache. Ob bei der WM 2023 oder zuletzt in der Nations League - die Schweiz hatte in den vergangenen Duellen nicht den Hauch einer Chance. Den bislang letzten von immerhin drei Siegen in zwölf Partien (sieben Niederlagen) gab es 2012 in der EM-Qualifikation (4:3). Und Spanien um die Weltfußballerinnen Aitana Bonmatí und Alexia Putellas spielt bei der EM in der Schweiz bisher am überzeugendsten.