Die Hünin Justine Vanhaevermaet, größte Feldspielerin des Turniers, nutzt gegen Spanien ihre körperlichen Voraussetzungen voll aus. Am Ende ist der Gegner dennoch klar überlegen.

Die Hünin Justine Vanhaevermaet, größte Feldspielerin des Turniers, nutzt gegen Spanien ihre körperlichen Voraussetzungen voll aus. Am Ende ist der Gegner dennoch klar überlegen.

Die 1,85 Meter große Justine Vanhaevermaet stieg nach einer Ecke empor und köpfte den Ball geschickt ins linke Eck. Der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleichstreffer der Belgierin gegen die favorisierten Spanierinnen ( Endstand: 2:6 ) war ein ganz besonderer: Vanhaevermaet die größte Feldspielerin bei der Europameisterschaft in der Schweiz - und hat ihr markantestes Merkmal bestmöglich in die Waagschale geworfen.

„Königliches Lächeln, königlicher Beifall“

Der Treffer von Vanhaevermaet (24.) war die Antwort auf das Tor von Alexia Putellas (22.), durch welches die Spanierinnen kurz zuvor in Führung gegangen waren.

Frauen-EM: Spanien lässt die Muskeln spielen

Doch die Freude beim Underdog währte nicht allzu lange: In der 39. Minute ging Favorit Spanien durch Irene Paredes erneut in Front - mit dem 2:1 ging es in die Halbzeitpause.