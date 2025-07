Schock für DFB-Frauen: Rot für Hendrich, Linder verletzt

Weitere Rückschläge für die deutschen Fußballerinnen: Nach einem Platzverweis gegen Kathrin Hendrich musste das DFB-Team das EM-Viertelfinale gegen Frankreich früh in Unterzahl fortsetzen. Dazu verletzte sich Außenverteidigerin Sarai Linder am linken Fuß und konnte nach rund 20 Minuten nicht mehr weiterspielen.

Die erfahrene Hendrich (33) flog in der 14. Minute mit Rot vom Platz, nachdem sie ihre Gegenspielerin Griedge Mbock im Strafraum am Zopf gehalten hatte. Schiedsrichterin Tess Olofsson (Schweden) sah sich die Aktion nach einem VAR-Hinweis an und entschied auf Platzverweis sowie Elfmeter für Frankreich. Grace Geyoro verwandelte (15.).