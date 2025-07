Philipp Lahm schlägt Alarm: "Ein reiches Land wie Deutschland ..."

Deutschland müsse in dieser Hinsicht „aufpassen, Schritt zu halten“, schrieb Lahm in seiner Kolumne für die Wochenzeitung Zeit und begründete dies mit den Eindrücken von der Europameisterschaft : „Zwar trat das Team als Einheit auf, aber die herausragenden Spielerinnen kommen inzwischen woanders her.“

Das deutsche Team war in der Schweiz bis ins Halbfinale vorgestoßen und dort an Spanien gescheitert, überzeugte im Turnierverlauf vor allem mit Kampfstärke und Defensivarbeit. Spielerisch waren andere Teams stärker. Lahm zieht hier einen Vergleich zu den deutschen Männern.

Lahm legt den Finger in die Wunde

Andere Länder, so Lahm, hätten diese Maßnahmen schon früher umgesetzt, der Sport profitiere sichtbar. „Die Spielerinnen sind athletischer geworden, schießen besser, dribbeln schneller“, schrieb er vor dem EM-Finale zwischen England und Spanien am Sonntag (18.00 Uhr) in Basel. Auch der Frauenfußball sei mittlerweile „Volkssport. Es ist ein idealer Moment, um in ihn zu investieren.“